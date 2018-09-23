Россия и Турция определят группировки, которые выведут из Идлиба

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Турция и Россия совместно определят радикальные группировки, которые будут выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Во время переговоров по Идлибу в Сочи мы приняли решение создать демилитаризованную зону между территориями, контролируемыми оппозицией и режимом. Оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях. Мы добьемся того, чтобы радикальные группы, которые мы определим вместе с Россией, не смогли действовать в этом регионе", — написал Эрдоган в колонке для газеты "Коммерсант", посвященной договоренности РФ и Турции по Идлибу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.