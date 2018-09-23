Израильские военные отреагировали на доклад Минобороны по Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. ВВС Израиля не прятались за самолетом Ил-20 ВКС в ходе операции в Сирии и своевременно предупредили о ее проведении российских военных, заявила израильская армия.

Пресс-релиз появился после того, как министерство обороны вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа. В нем армейское командование высказалось за продолжение "деконфликтационной" координации с россиянами в ходе военных действий в Сирии, сворачивать которые в Тель-Авиве не намерены.

"Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — говорится в заявлении.

В Тель-Авиве повторили, что в момент, когда Ил-20 был сбит сирийской зенитной ракетой, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, отбомбившись по цели в прибрежной провинции Латакия. Израильские данные об обстоятельствах трагедии в четверг привез в Москву командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов. В Тель-Авиве настаивают, что и в понедельник они оповестили российских коллег о налете на Сирию и сделали это значительно раньше, чем за одну минуту до начала налета, как сообщают в Москве.

"Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны. Армия обороны Израиля продолжит принимать для достижения этой цели все необходимые меры, как это было до сего дня", — заверили военные.

Сохранение координации они назвали общим интересом обеих стран, дав при этом понять, что не собираются отказываться от операций в Сирии.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны, против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и оснастить террористическую организацию "Хезболлах" летальным и точным вооружением", — сказано в пресс-релизе.

Израильтяне говорят, что на атакованном ими объекте в Латакии хранилось оборудование для производства оружия, которые иранцы собирались переправить своим союзникам в Ливане.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.