ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия утверждает, что российские военные получили исчерпывающие и точные данные, свидетельствующие о непричастности Израиля к гибели самолета Ил-20 в Сирии.
"Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года), ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — говорится в ответном заявлении.
В Тель-Авиве повторили, что в момент, когда Ил-20 был сбит сирийской зенитной ракетой, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве. Израильские данные об обстоятельствах трагедии в четверг привез в Москву командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин.
Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.
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