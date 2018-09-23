Минобороны подтвердило неопровержимость данных по Ил-20

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российского военного ведомства имеются и другие неопровержимые данные, подтверждающие представленные материалы на брифинге по катастрофе самолета Ил-20 в Сирии.

"Представленная на брифинге поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября основаны на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии", — сказал он.

Также Канашенков сообщил, что учтены и материалы, переданные Минобороны России израильской стороной.

"Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга", — подчеркнул представитель Минобороны.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.