Израиль намерен продолжить военные операции в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Израильские военные после трагического инцидента с российским Ил-20 продолжат действовать против военного присутствия Ирана в Сирии и попыток переправки оружия ливанскому движению "Хезболлах", заявила Армия обороны Израиля.

Пресс-релиз появился после того, как министерство обороны РФ вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика, который был сбит сирийской ПВО при отражении израильского авианалета.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны, против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и оснастить террористическую организацию "Хезболлах" летальным и точным вооружением", — сказано в документе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в гибели Ил-20. Кадры брифинга

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>