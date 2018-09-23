Израиль намерен продолжить военные операции в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Израильские военные после трагического инцидента с российским Ил-20 продолжат действовать против военного присутствия Ирана в Сирии и попыток переправки оружия ливанскому движению "Хезболлах", заявила Армия обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны, против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и оснастить террористическую организацию "Хезболлах" летальным и точным вооружением", — сказано в документе.
Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.
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