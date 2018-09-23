В израильской армии утверждают, что их ВВС не прятались за Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. ВВС Израиля не прятались за самолетом Ил-20 ВКС РФ в ходе операции в Сирии и своевременно предупредили о ее проведении российских военных, заявила израильская армия.
"Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года). ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — сказано в ответном заявлении.
В Тель-Авиве повторили, что в момент, когда Ил-20 был сбит сирийской зенитной ракетой, израильские самолеты уже находились в своем воздушном пространстве.
Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.
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