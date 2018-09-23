Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что израильские истребители намеренно прикрывались российским самолетом. Кроме того, Тель-Авив ввел Москву в заблуждение относительно района нанесения удара по Сирии. Именно это не позволило вывести Ил-20 в безопасный район, подчеркнул представитель Минобороны.

Обоснованно и взвешенно

В Госдуме обвинение Израиля в крушении Ил-20 назвали обоснованным и взвешенным. Так, первый зампред комитета по обороне Александр Шерин отметил, что у военного ведомства достаточно оснований делать подобные заявления.

При этом парламентарий отметил, что Израилю следует относиться к России как к партнеру.

"Если видят, что Москва занимается наведением порядка на территории Сирии, то не надо ситуацию и без того накалять", — пояснил он.

"Скользкая ситуация"

Заместитель начальника войсковой ПВО российских вооруженных сил в 2005-2009 годах Александр Тазехулахов, в свою очередь, отметил, что Израиль мог предоставить России неполную информацию о катастрофе.

"Констатировать факт того, за минуту они нас предупредили или раньше — очень сложно. Израильская сторона может утверждать, что звонила за час, а наш дежурный не брал трубку", — рассказал эксперт.

По его словам, сложилась "скользкая ситуация", в которой очень трудно разобраться. Специалист добавил, что для подтверждения фактов требуются оригиналы записей в журналах, так как подобные предупреждения обязательно фиксируются.

Как считает эксперт, каждая сторона искать виноватого среди других и стараться минимизировать собственные ошибки. "Полагаю, что наше Минобороны способно разобраться во всем этом и нужно доверять информации, предоставленной нашей стороной", — сказал Тазехулахов.

Нет оснований не доверять

Он добавил, что нет оснований не доверять официальному заявлению Минобороны России о том, что предупреждение об израильском авианалете на Сирию было получено российской группировкой за минуту до атаки.

"Там группировка, там должностные лица, которые несут ответственность за безопасность полетов. Я даже не могу поставить под сомнение, что они министру обороны или Генеральному штабу могли предоставить некорректную ситуацию. Я думаю, весь комплекс проблем сначала был доложен министерству обороны, и только после этого прозвучало официальное заявление военного ведомства", — сказал Тазехулахов.