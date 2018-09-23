Либерман не ценит уровень отношений России и Израиля, заявил Пушков

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил в воскресенье, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман не ценит уровень отношений с Россией.

Министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман повторил позицию израильской стороны о том, что вся ответственность за инцидент с российским Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военнослужащих РФ, лежит на сирийских военных — это, по его словам, "не версия следствия, а факт". Министр добавил, что Израиль не намерен втягиваться в "громкие споры" с Россией в медиапространстве, где, как он сказал, освещение ситуации не отражает "реальных дискуссий и контактов, имевших место в последние дни".

"Судя по жесткому заявлению министра обороны Израиля Либермана, в котором нет ни тени сожаления, он не только "не ценит уровень отношений с Россией", как предположило наше Минобороны, но и хочет, чтобы у нас не осталось в этом ни малейших сомнений", — написал Пушков в Twitter.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в гибели Ил-20. Кадры брифинга

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье привел новые данные по инциденту, из которых следовало, что израильский истребитель начал сближаться с заходящим на посадку российским Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как заход на новую атаку. По его словам, пилот F-16 ВВС Израиля не мог не понимать, что российский самолет, обладающий большей эффективной отражающей поверхностью, станет предпочтительной целью для зенитной ракеты.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

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