В Сирии связали удар Израиля по Латакии с переговорами Путина и Эрдогана

ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Удар Израиля по Латакии, в результате которого крушение потерпел российский самолет Ил-20, связан реакцией Запада на успешные переговоры президентов России и Турции в Сочи, заявил РИА Новости генеральный секретарь сирийского парламента Халид аль-Убуд.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Трагедия с гибелью Ил-20 в результате действий израильских ВВС произошла поздно вечером в тот же день, спустя несколько часов после саммита.

"Нельзя полностью разделять заключение меморандума в Сочи и произошедшее спустя пару часов после объявления о нем израильское нападение на Латакию и крушение Ил-20. Мы уверены, что это было не просто израильское нападение, оно произошло под прикрытием США и Европы. Ввиду этого, события надо рассматривать в более широком контексте. Эти стороны — США, Европа, Израиль — считают, что меморандум Сочи превращает Эрдогана из агрессора в освободителя Сирии от избытка насилия — боевиков, собранных в Идлибе. Тем самым Эрдоган меняет свою позицию, несмотря на то, что СМИ об этом не говорят", — сказал собеседник агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в гибели Ил-20. Кадры брифинга

По мнению аль-Убуда, в этой ситуации Израиль поспешил сразу же нанести удар по сирийским объектам "с целью того, чтобы первым вмешаться в это соглашение или ряд соглашений, заключенных на уровне региона". "Потому что Израиль четко осознает, находясь под прикрытием США и Европы, что благодаря данному меморандуму регион перейдет в состояние стабильности, а взамен на безопасность региона будет отсутствие США", — считает генсек сирийского парламента.

Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22:29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22:40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22:53, т.е. через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>