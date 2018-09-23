Египетский эксперт прокомментировал действия Израиля в инциденте с Ил-20

КАИР, 23 сен — РИА Новости. Израиль руководствуется лишь интересами своего военного превосходства в регионе, что и стало причиной гибели российского самолёта Ил-20, сказал РИА Новости египетский военный эксперт, генерал в отставке Адиль Сулейман. По его мнению, трагедия также произошла из-за недостаточной координации израильских военных с российскими коллегами.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

По мнению египетского эксперта, трагедия стала результатом недостатка координации на оперативном и тактическом уровнях. "Это не принималось в полной мере всерьез, в особенности с израильской стороны", — сказал Сулейман.

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"Израиль ничего не волнует кроме его интересов, в особенности в том, что касается военных операций. Он не готов к тому, чтобы нести военные потери и выглядеть слабо… Израиль не интересует, кто является другой стороной, будь это сирийская сторона, которая вооружается российским современным оружием, или какая-либо другая", — считает египетский эксперт.

"Израиль считает, что может решить любую проблему чем-то вроде извинений или направления другой стороне высокопоставленных военных руководителей для объяснения своей позиции. Он привык к подобному и думает, что может урегулировать подобные случаи", — полагает отставной генерал.

В ходе серии встреч в Москве израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным пыталась доказать свою непричастность к трагическому инциденту, который произошел из-за попадания в российский Ил-20 сирийской зенитной ракеты при отражении израильского авианалета.

По мнению эксперта, гибель Ил-20 также "указывает на то, что координация была не на должном уровне профессионализма, и инцидента можно было избежать, если бы был высокий уровень координации и связи". "В этом вопросе нужно подключить сирийскую сторону, чтобы российские самолеты не подвергались огню сирийской ПВО", — считает он.

"Это не освобождает израильскую сторону от ответственности… Однако нужна координация, в особенности учитывая то, что сирийская проблема очень сложна, и на арене много международных игроков, таких как Россия, Турция, Израиль, Иран и другие", — резюмировал военный эксперт.

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