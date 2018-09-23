МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израиль несет ответственность за гибель российского Ил-20, при этом Тель-Авив очень заинтересован в Москве как в партнере в Сирии, поскольку именно Россия может повлиять на иранское присутствие в этой стране, считают российские и зарубежные эксперты. Это означает, соглашаются они, что какой-то выход из ситуации, сложившейся после гибели российского Ил-20, должен быть найден.

Попытки Израиля восстановить доверие

В четверг Москву посетила израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которая пыталась доказать непричастность Израиля к трагедии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить контакты с Россией по этому поводу.

"Руководство России хорошо понимает ситуацию и не готово просто так разрывать отношения с Израилем. С самого начала руководство сказало, что нельзя сравнивать эту ситуацию с той, которая была с Турцией. Очевидно, что тут явно не было специально какого-то злого умысла руководства Израиля. Так что стороны явно хотят разобраться и понять, как в дальнейшем этого избежать", — заявил РИА Новости российский эксперт, старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

Эксперт обратил внимание на то, что израильский премьер-министр вскоре после трагедии позвонил президенту России, а командующий израильскими ВВС посетил Москву – это говорит о том, что Израиль пытается найти выход из ситуации.

"Напряжение, безусловно, возникло, но обе страны готовы продолжать конструктивный диалог, сотрудничество. Стороны явно хотят разобраться и как-то в дальнейшем этого избежать. Думаю, выводы сделают обе стороны. Сотрудничество по Сирии, по координации продолжится. Может быть, будет как-то реструктурировано, чтобы сделать его более эффективным", — предполагает Марьясис.

Он также отметил, что Россия уже много раз демонстрировала, что от своих намерений в Сирии не отказывается, поэтому было бы странно пытаться повлиять на нее с помощью провокаций.

Ответственность Тель-Авива за трагедию

Британский специалист по Ближнему Востоку, директор компании Strategic Intelligentia Барак Синер считает, что Израиль должен тесно сотрудничать с Россией, потому что Москва имеет серьезное влияние на ситуацию в Сирии.

"Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в конце мая потребовал, чтобы иранские группировки покинули юго-западные районы Сирии. Это заявление связано с тем, что Россия пытается не допустить распространения конфликта на соседние страны. Кроме того, президент России Путин дал понять сирийцам, что иранские силы должны покинуть Сирию. Причина та же — важно не допустить эскалации регионального конфликта", — напомнил Синер в интервью RT.

По его словам, если израильтяне планируют нанести удары по определенным объектам в Сирии так, чтобы Иран не мог передать вооружение своим группировкам, "им нужно удостовериться, что на этой территории нет россиян".

С ним согласен еще один аналитик из Великобритании — Мартин Макколей.

"Россия — очень важный союзник Израиля. Израильтянам нужно, чтобы Россия разрешала им наносить удары по иранским целям и "Хезболлаху" на территории Сирии. Это очень важные отношения, потому что для Израиля Иран — экзистенциальная угроза. Если иранцам позволить размещать ракеты вблизи израильской границы, они могут нанести серьезный урон стране… Теперь Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить повторения трагического инцидента", — прогнозирует он.

В то же время именно на Израиле лежит ответственность за произошедшее, считает эксперт.

"Израильские самолеты зашли со стороны Средиземного моря в воздушное пространство над Латакией, предупредив россиян лишь за минуту до атаки. У русских просто не было времени на то, чтобы сообщить сирийским силам ПВО о находившемся в воздухе российском самолете. Ил-20 — это крупный медленный самолет, а израильские F-16 очень быстрые", — объяснил Макколей RT.

Возможно, считает эксперт, "израильтяне решили нанести удар по иранским целям на территории Сирии в самый последний момент", чтобы их оппоненты не успели подготовиться.

"Очень важно заранее сообщать координаты, куда именно направляются истребители. Израиль должен предоставить российской стороне достаточно времени", — считает аналитик.

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Необходима координация

По мнению израильского политического эксперта Митчелла Барака, трагедия должна подвигнуть Израиль к более тесной координацией с Россией в регионе.

"Мы видим, что стороны сотрудничают и координируют свои действия в Сирии, особенно в том, что касается иранской угрозы, которую Израиль воспринимает крайне серьезно… Мне кажется, эта ужасная трагедия может поспособствовать и одному положительному моменту, а именно более тесной координации действий в регионе. Есть понимание, что Израилю и России необходимо плотнее сотрудничать на профессиональном и военном уровне", — сказал Барак в интервью RT.

Эксперт напомнил также, что в Израиле живут около 1,5 миллиона русскоязычных евреев — выходцев из России и их детей. Общее население Израиля — около 8,7 миллиона человек.

"Израиль как государство и израильский народ тесно связаны с Россией, их непосредственно затрагивают события, происходящие в этой стране. Я думаю, что израильская сторона искренне сожалеет о том, что сирийская ПВО сбила российский самолет", — считает он.

Россия и Израиль нуждаются друг в друге

Замруководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ полагает, что соглашение о координации военных России и Израиля все же сохранится, поскольку это выгодно Москве и Тель-Авиву.

"У них есть общее понимание, что им невыгодна конфронтация друг с другом", — сказал он РИА Новости.

Профессор в области международных отношений Европейского университета Валенсии (Испания) Хорхе Местре указал, что Россия и Израиль не сделали гибель Ил-20 поводом для начала взаимного конфликта, в том числе благодаря быстрой реакции России — заявлению президента Владимира Путина.

"России необходимы хорошие отношения с Израилем в регионе, и то же самое можно сказать об Израиле в отношении России", — добавил эксперт.

По словам Местре, "две страны в последние годы нуждались друг в друге, чтобы поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке, особенно когда США продемонстрировали, что отходят от позиции гегемонии в регионе и других странах мира".

Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 военнослужащих. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в российском военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.

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