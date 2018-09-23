Россия содействовала отводу от Голан проиранских формирований

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более тысячи членов проиранских формирований, а также 24 установки систем залпового огня отведены от Голанских высот при содействии Минобороны РФ, сообщил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в целях предотвращения угрозы нанесения ракетных ударов со стороны проиранских формирований Израиль обратился с просьбой об урегулировании ситуации с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжелого вооружения проиранских группировок.

"Россия провела консультации с Ираном, в ходе которых Тегеран уведомил, что не считает правильным нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля. В итоге все проиранские формирования с тяжелым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние — более чем на 140 километров на восток Сирии. Всего было отведено 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники", — сказал Конашенков.

Он напомнил, что по просьбе Израиля Россия неоднократно снимала опасения израильской стороны по поводу возможной передачи третьей стороне так называемых чувствительных образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию. "Израильская сторона неоднократно подчеркивала важность проводимой Минобороны России работы в данном направлении и выражала благодарность российским специалистам. В 2016 году по настоятельной просьбе начальника генерального штаба армии обороны Израиля израильской стороне передан танк "Магах-3", захваченный в 1982 году на территории Ливана и находившийся в России", — отметил генерал.

По его словам, министерство обороны России оказывало содействие в сохранении иудейских святынь в городе Алеппо. "Важность этой работы была оценена министром обороны Израиля", — отметил Конашенков.

Также израильская сторона обратилась к России с просьбой найти останки израильских военнослужащих по конкретным координатам на территории Сирии. Поисковые работы, подчеркнул генерал, были развернуты после согласования Россией вопроса по поиску останков с сирийскими партнерами на оперативном уровне. "Спецоперация проводилась в районе боевых действий на территории, подконтрольной ИГИЛ*. Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения", — сказал Конашенков.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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