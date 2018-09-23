Израиль продолжит операции в Сирии, несмотря на инцидент с Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Израиль не откажется от проведения в Сирии операций против военного присутствия Ирана, несмотря на трагический инцидент с российским Ил-20, сказал в интервью местной радиостанции "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, опубликованном рано утром в воскресенье.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу "Хмеймим". В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Заявление Либермана прозвучало на фоне многочисленных спекуляций СМИ о том, что Россия может ограничить израильским военным свободу действий в сирийском небе.

"Мы действовали и действуем осмотрительно и ответственно и только в тех случаях, когда у нас нет иного выбора. Так что ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика", — сказал Либерман.

"Мы не дадим превратить Сирию в передовую иранскую базу против Государства Израиль. Мы продолжаем действовать… и для этого у нас есть все средства и возможности", — добавил он.

По словам Либермана, израильские военные по-прежнему полагаются на механизмы коммуникации, которые они три года назад наладили с российскими военными в Сирии во избежание конфликтных ситуаций.

Израильтяне не признают своей вины в гибели Ил-20. Они оспаривают заявления Москвы, согласно которым израильские истребители-бомбардировщики F-16 использовали Ил-20 как прикрытие при очередном налете на Сирию и фактически подставили его под ответный огонь сирийской ПВО. В Тель-Авиве утверждают, что зенитчики стреляли "беспорядочно и неприцельно", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильским данным, в момент гибели Ил-20 от попадания ракеты С-200 "четверка" F-16 уже находилась в воздушном пространстве своей страны.

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