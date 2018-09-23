Ил-20 начал экстренное снижение после того, как был подбит

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экипаж российского разведывательного самолета Ил-20 пытался спастись и пошел на экстренную посадку после того, как был использован израильскими истребителями F-16 для прикрытия от ракет сирийской ПВО, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную (чем израильские F-16 — ред.) и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 минут отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств", — сказал он в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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