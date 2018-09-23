Израиль предложил помощь в поиске сбитого Ил-20 лишь спустя 50 минут

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израиль предложил российским военнослужащим помощь в поисках Ил-20 только через 50 минут после того, как самолёт был сбит из-за безответственных действий израильских истребителей, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковника вышла на связь и сообщила (команде российской группы в Сирии — ред.): "Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь", — привел Конашенков в ходе брифинга сообщение израильских ВВС.

По словам Конашенкова, сирийская зенитная ракета поразила Ил-20 в 22.03 мск. Израильские самолеты покинули зону в 22.40, в то время как российские военные довели до них информацию о начале поисковой операции в 22.29.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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