Израиль нарушил договоренности с Россией, поздно сообщив об атаке на Сирию

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе по сирийским промышленным объектам 17 сентября в момент начала авианалета, а не заблаговременно, тем самым нарушив договоренности от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 российских военнослужащих. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в российском военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии.