Минобороны представило детальную информацию о катастрофе Ил-20

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Минобороны России представляет детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября в ходе специального брифинга.

"Сегодня мы проводим специальный брифинг, в ходе которого представим детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей вечером 17 сентября. Вам будет доведена поминутная хронология данного трагического события на основе объективных данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке "Плотто", — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.