Британские СМИ рассказали о "символе победы" России в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Создание демилитаризованной зоны в Идлибе усилиями Москвы и Анкары является символом победы России в Сирии, пишет колумнист британского издания Independent Патрик Коуберн.
По мнению колумниста, соглашение между Россией и Турцией о будущем Идлиба представляет собой "символ того, насколько далеко Москва оторвалась вперед от других в Сирии". Кроме того, автор указывает на то, что Владимир Путин способен подписать двустороннее соглашение со второй по силе страной — участницей НАТО, невзирая на США и других членов блока.
В понедельник в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министр обороны двух государств подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Позднее, на встрече в Анкаре 19-21 сентября, турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны.
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