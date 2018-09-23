Британские СМИ рассказали о "символе победы" России в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Создание демилитаризованной зоны в Идлибе усилиями Москвы и Анкары является символом победы России в Сирии, пишет колумнист британского издания Independent Патрик Коуберн.

Автор подчеркивает, что Россия на самом деле всегда была сильнее, чем казалась, потому что даже после распада ССССР страна продолжала оставаться ядерной державой, "способной уничтожить мир". Также журналист считает, что восстановление России в статусе великой державы всегда было неизбежно, и было только ускорено расчетливостью Москвы в отстаивании своих интересов и глупыми ошибками соперников.

По мнению колумниста, соглашение между Россией и Турцией о будущем Идлиба представляет собой "символ того, насколько далеко Москва оторвалась вперед от других в Сирии". Кроме того, автор указывает на то, что Владимир Путин способен подписать двустороннее соглашение со второй по силе страной — участницей НАТО, невзирая на США и других членов блока.

Как считает журналист, соглашение о демилитаризации дает Турции относительную свободу для расширения своего военного контингента на севере Сирии, однако Анкара может делать это лишь с одобрения Москвы.

В понедельник в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министр обороны двух государств подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Позднее, на встрече в Анкаре 19-21 сентября, турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны.

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