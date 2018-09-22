В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 100 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска Джейдет-Ябус вернулись 108 беженцев (женщин — 32, детей — 55)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 388 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.

Кроме того, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 44 взрывоопасных предмета, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Изеддин, Телль-Биса, Гур (провинция Хомс), Шаукатлия, Уфания (провинция Эль-Кунейтра) и Бусра-Эль-Харири (провинция Дераа). Разминировано: 5 гектаров территории, шесть зданий и 1 километр дорог", — добавляется в бюллетене.

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