Минобороны представит поминутную хронологию катастрофы Ил-20

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опубликует 23 сентября детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, сообщает ведомство.

"В воскресенье, 23 сентября, министерство обороны Российской Федерации опубликует детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября", — говорится в сообщении.

Добавляется, что будет доведена "поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы".

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.