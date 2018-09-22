ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года ведет операцию против террористов по запросу Дамаска.
Нападение на Пальмиру
В начале сентября боевики атаковали позиции сирийской армии в 36 километрах юго-восточнее Пальмиры. Они пытались прорваться из района населенного пункта Эт-Танф.
Боевики, по их словам, принадлежали к бандформированию "Восточные львы", насчитывающему около 500 человек. Их лагерь подготовки находился в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.
Один из пленных террористов рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>