ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, коалиция осуществила десант в районе деревни аль-Мурашида, где сосредоточены ИГ*, и вывезла "чиновников" группировки в неизвестном направлении.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года ведет операцию против террористов по запросу Дамаска.

Нападение на Пальмиру

В начале сентября боевики атаковали позиции сирийской армии в 36 километрах юго-восточнее Пальмиры. Они пытались прорваться из района населенного пункта Эт-Танф.

© AFP 2018 / Guillaume Briquet Лавров заявил о желании США вывести "ан-Нусру"* из-под удара в Сирии Двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и дали показания. В частности, они рассказали, что должны были провести в районе Пальмиры серию терактов и обеспечить проход к городу главных сил террористов. Захватить Пальмиру они планировали в течение недели. Боевики, по их словам, принадлежали к бандформированию "Восточные львы", насчитывающему около 500 человек. Их лагерь подготовки находился в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой. Один из пленных террористов рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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