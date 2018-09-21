Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат у здания министерства иностранных дел РФ. 18 сентября 2018

Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Керен Коэн-Гат у здания министерства иностранных дел РФ. 18 сентября 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Израильская военная делегация, летавшая в Москву в связи с гибелью российского Ил-20 в Сирии, полностью координировала свою миссию с политическим руководством страны и проинформировала его об итогах состоявшихся переговоров, заявил высокопоставленный армейский источник в Тель-Авиве.

В ходе серии встреч в столице РФ делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным доказывала непричастность к трагическому инциденту, который произошел из-за попадания в российский самолет Ил-20 сирийской зенитной ракеты при отражении израильского авианалета.

"Мы представили окончательные и полные данные разбора полетов — никакой промежуточной информации. Мы полностью координировали свои действия с национальным руководством, политическим эшелоном", — сказал офицер.

"Сразу по приземлении делегация проинформировала политический эшелон о результатах", — добавил он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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