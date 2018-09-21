Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Турецкие и российские военные на встрече в Анкаре 19-21 сентября определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, заявило в пятницу минобороны Турции.

"В Минобороны Турции 19-21 сентября прошла встреча с российской делегацией по основным вопросам, касающимся реализации сочинских договоренностей. На совещании были определены границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, принимая во внимание географическую структуру и расположение населенных пунктов. Реализация соглашения продолжается в запланированном режиме", — говорится в заявлении ведомства.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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