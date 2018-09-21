Источник назвал приоритетную задачу израильской армии в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Израильские военные считают вопросом первостепенной важности сохранение свободы действий в Сирии, о возможности ограничения которой заговорили после гибели российского Ил-20, заявил журналистам высокопоставленный армейский источник в Тель-Авиве.

При проведении операций в соседней стране, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана, израильские военные полагаются на "деконфликтизационные механизмы" связи с российскими коллегами.

"Свобода действия для нас имеет первостепенное значение, и, конечно, согласно указаниям от политического эшелона, Армия обороны Израиля продолжит защищать наши стратегические интересы", — сказал офицер на брифинге для журналистов.

"Для нас исключительно важно продолжать эффективно использовать деконфликтизационный механизм (с Россией — ред.), который у нас есть и который доказал свою высокую эффективность на протяжении последних трех лет", — добавил он.

Вопросы двусторонней координации обсуждались, по словам источника, во время визита в Москву командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, который привез материалы, касающиеся гибели российского Ил-20.

"Эти встречи стали возможностью усовершенствовать этот механизм, и обе стороны, возможно, воспользуются ею", — резюмировал офицер.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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