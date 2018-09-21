Источник в израильской армии оценил работу линии "горячей связи" с Россией

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Механизм предотвращения конфликтных ситуаций между военными РФ и Израиля продолжает работать, несмотря на инцидент с Ил-20, но может быть скорректирован по взаимному согласию, сказал высокопоставленный источник в израильской армии.

По его словам, линия "горячей связи", функционирующая уже три года, была последний раз использована около часа назад.

"Деконфликтизационный механизм остается в силе и используется, как и раньше. По взаимному согласию в него могут быть внесены изменения, но это не точно", — сказал источник на брифинге по итогам визита в Москву делегации во главе с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит Ил-20.