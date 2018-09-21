В армии Израиля считают, что переговоры по Ил-20 были профессиональными

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Израильские военные заявляют, что переговоры, которые они провели в Москве по поводу гибели Ил-20 в Сирии, были профессиональными, а переданная ими информация "хорошо воспринята" российскими коллегами.

Основной целью визита делегации во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным в Москву источник в армейском командовании назвал выражения соболезнований в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета-разведчика и доказательство невиновности Израиля в случившемся.

"Дискуссии были профессиональны и, как нам кажется, информация, которую мы представили, была хорошо воспринята российской стороной", — сказал он на брифинге по итогам поездки.

Израильский военный также опроверг публикации в арабской прессе о том, что Россия отвергла доводы израильтян, которые говорят, что основной причиной трагедии стал беспорядочный огонь ПВО Сирии, отражавшей их налет на объект в Латакии.

Офицер также заявил, что Израиль готов дополнительно предоставить России любую информацию, которая может потребоваться при расследовании гибели Ил-20.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>