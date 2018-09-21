МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос о том, удовлетворена ли российская сторона материалами Израиля об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

"Это нужно спрашивать у военных специалистов", — сказал Песков в ответ на вопрос, удовлетворили ли российскую сторону материалы, подготовленные израильской стороной.

Он также сообщил, что президент "в курсе всей информации", однако здесь "речь идет о специфических данных". "Поэтому здесь нужно спрашивать у наших коллег в оборонном ведомстве", — добавил Песков.

По его словам, вопросы о выводах, которые сделает высшее политическое руководство РФ в отношении российско-израильских связей после инцидента с самолетом, задавать преждевременно.

"Это преждевременно — задавать такие вопросы. Нужно спрашивать оборонное ведомство", — повторил пресс-секретарь главы российского государства.

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