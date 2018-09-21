Песков опроверг информацию о том, что Путин не принимал звонки Асада

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сообщения израильских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин не принимал звонки главы Сирии Башара Асада после инцидента с Ил-20, поэтому тот вынужден был отправить телеграмму, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ о том, что ситуация с Ил-20 рассердила Путина и он не принимал звонки Асада.

На просьбу рассказать о том, каким было обсуждение инцидента с сирийской стороной, Песков напомнил, что президент дал подробную оценку произошедшей трагедии. В минувший вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента с Ил-20 и сказал, что к ситуации привела цепь трагических случайностей.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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