Песков опроверг информацию о том, что Путин не принимал звонки Асада

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сообщения израильских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин не принимал звонки главы Сирии Башара Асада после инцидента с Ил-20, поэтому тот вынужден был отправить телеграмму, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ о том, что ситуация с Ил-20 рассердила Путина и он не принимал звонки Асада.
На просьбу рассказать о том, каким было обсуждение инцидента с сирийской стороной, Песков напомнил, что президент дал подробную оценку произошедшей трагедии. В минувший вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента с Ил-20 и сказал, что к ситуации привела цепь трагических случайностей.
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