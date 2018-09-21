САРАЕВО, 21 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра"* должна выйти из демилитаризованной зоны в Идлибе к середине октября, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К середине октября все джебхат-ан-нусровцы* должны выйти из этой демилитаризованной зоны (в Идлибе — ред.), а из нее должно быть выведено все тяжелое вооружение", — сказал Лавров.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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