Турция может увеличить военное присутствие в Идлибе, заявили в Анкаре

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Турция при необходимости увеличит численность своего военного контингента в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Продолжаются меры по укреплению наших 12 наблюдательных пунктов в Идлибе для обеспечения их безопасности. При необходимости туда будут отправляться подкрепления в достаточном количестве. Мы делали это до подписания соглашения в Сочи, будем продолжать заниматься этим и дальше", — сказал Калын журналистам.

Он отметил, что турецкая разведка и генштаб ВС находятся в постоянном контакте с российской стороной и сирийской оппозицией по урегулированию в Идлибе.

"Мы осуществляем контроль территории с помощью беспилотников. Сейчас в Идлибе все спокойно, и это радует… Отделение оппозиции от террористов для нас очень важно. Мы это осуществили в (сирийских) Африне, Джараблусе, Эль-Бабе. Так же будем действовать и в Идлибе. Мы и раньше там работали в том же ключе. Сейчас, после подписания соглашения в Сочи, эта работа активизировалась", — добавил Калын.

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