В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 100 беженцев

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в пятницу.

"За прошедшие сутки в САР из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулось 112 беженцев (женщин – 34, детей – 57)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 414 человек. Отмечается, что за сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в Хмеймиме провинции Латакия, в ходе которой детскому учреждению выдали сто килограммов сладостей.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 17 взрывоопасных предметов в провинции Хомс.

"Инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Гасбия, Эр-Растан, Сем-Али (провинция Хомс), Хадар, Шаукатлия, Уфания (провинция Эль-Кунейтра). Разминировано: 3 гектара территории, 3 здания и 1 километр дорог. Обнаружено и уничтожено 17 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

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