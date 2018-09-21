Эксперт назвал передачу Израилем данных по Ил-20 попыткой загладить вину

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Передача Израилем данных о крушении Ил-20 российской стороне говорит о желании Тель-Авива загладить вину перед Москвой и не идти на дальнейшую конфронтацию, однако данный инцидент нельзя оставлять без ответа, заявил РИА Новости в пятницу бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее армия Израиля сообщила, что командующий ВВС страны Амикам Норкин передал представителям российского министерства обороны данные о гибели Ил-20.

"Передача Израилем данных об Ил-20 — это прежде всего попытка сгладить остроту в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Этот шаг — попытка оправдаться за содеянное и не более того. Наши военные это точно не примут, но судьбу отношений двух стран в любом случае решает высшее политическое руководство", — сказал он.

Эксперт призвал рассматривать произошедшее как враждебный акт Израиля и не оставлять его без контрмер. Ивашов считает, что если Москва не предпримет конкретных шагов, то подобные трагедии в Сирии будут повторяться.

"Речь не обязательно о военной конфронтации — у нас есть немало политико-дипломатических рычагов воздействия на Тель-Авив. Прежде всего, следует прекратить безвизовый режим, выйти из ряда двухсторонних соглашений. Например, у нас с Израилем действует соглашение об обмене разведданными, это нужно немедленно прекратить", — пояснил собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.