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Война в Сирии
Война в Сирии

Аналитик рассказал о ключевой роли России в разрешении сирийского кризиса

(обновлено: 06:36 21.09.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarМальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фотоМальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Россия является главным действующим лицом в процессе урегулирования в Сирии, ключ к разрешению сирийского кризиса находится в руках Москвы, заявил РИА Новости турецкий аналитик Четинер Четин, комментируя российско-турецкие договоренности по сирийскому Идлибу.

Авиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Россия действует в Сирии очень рационально

"Россия является на сегодняшний день самой мощной силой в регионе как в воздушных операциях и разведке, так и с политической точки зрения. Поэтому ключ от сирийской проблемы находится в руках России. Что касается Идлиба, то в нем Россия заинтересована в борьбе с находящимися там иностранными боевиками", — заявил Четин.

По его словам, в Идлибе живет около 3,5 миллионов мирных жителей, из них более 2,5 миллионов – это семьи представителей умеренной оппозиции, которые бежали из других регионов Сирии. "Они нашли прибежище в этом регионе именно потому, что являются оппозицией (президенту Сирии Башару) Асаду. Поэтому самый большой страх этих людей – это возможная наземная операция в Идлибе со стороны Дамаска и проиранских сил, жертвами которой станут и мирные жители", — отметил он.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
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По его словам, между Россией и Ираном есть разногласия в разрешении сирийского кризиса. "Сейчас Иран очень давит, он пытается заполучить ключи к себе. Естественно, Россия не собирается передавать полномочия в Сирии Ирану. Для России Иран хороший партнер, и терять его она не хочет, но в то же время она не может слишком многим пожертвовать ради него в ущерб своим интересам. Она себя ведет очень рационально, понимая, что это длительный процесс, в отличие от США, западноевропейских стран и Ирана, действующих импульсивно и резко. И это не только мое мнение, дипломаты в Анкаре оценивают действия Москвы точно так же", — сказал собеседник агентства.

Он отметил важность достигнутого в Сочи соглашения между Россией и Турцией. "Оно успокаивает обе стороны. Иран немного остался в стороне, хотя такое соглашение могло бы быть достигнуто на трехстороннем саммите в Тегеране, но Иран пытался этому помешать. А Россия имеет в Сирии сегодня всё, что ей нужно. Если смотреть в целом на ситуацию, то Россия и Турция должны были в любом случае договориться насчет Идлиба", — сказал Четин.

Процесс разоружения будет непростым

Убедить сирийскую вооруженную оппозицию следовать соглашению будет непросто, сказал он. "Я лично общался с представителями оппозиции из разных групп, и они уверены в том, что эта проблема может быть решена исключительно между Россией и Турцией, через их дипломатию, переговоры, соглашения. Кроме этого, суннитские формирования оппозиции смотрят на ситуацию и с религиозной точки зрения, ведь Россия в этих религиозных распрях не поддерживает ни шиитов, ни суннитов, ее взгляды более стратегические", — сказал аналитик.

Заключенное между Турцией и Россией соглашение по Идлибу дает запас времени, отметил он. "Нельзя говорить, что решение найдено, и теперь кризис будет разрешен. У Ирана остаются военные силы в регионе, и это не его собственная армия, Иран направляет в регион своих сторонников из Афганистана, Ирака, Йемена, Пакистана, из которых формирует военизированные формирования. Создание демилитаризированной зоны в Идлибе в интересах Турции, у которой там находятся 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации, и эти военизированные формирования теперь не смогут к ним подойти. И Россия, и Турция это гарантируют", — сказал Четин.

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Оппозиция со следующей недели начнет работать совместно с Турцией на этой территории, но процесс разоружения, изъятия тяжелого вооружения будет непростым, на него потребуется время. Что касается террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, которая ранее называлась "Джебхат ан-Нусрой"*, то Турция ее признала террористической. Поэтому если эта группировка не станет разоружаться и ВКС Россия начнут ее бомбить, Турция не будет возражать. Но у других группировок легкое оружие на какое-то время останется", — сказал аналитик.

Он сравнил ситуацию в Идлибе со сложной шахматной партией. "Единой силы там нет, есть множество разных групп и сил. Поэтому нужно действовать поступательно: сначала изъять тяжелое оружие, потом отделить друг от друга группы оппозиции и боевиков. Ни у России, ни у Турции сейчас нет проработанной концепции о совместных действиях против террористических группировок. Возможно, ситуация дойдет до точки, когда Турция и Россия поставят вопрос о возможной совместной операции. Но она несвоевременна сейчас, когда процесс разоружения еще не начался, поскольку все договоренности могут рухнуть", — сказал собеседник агентства.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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