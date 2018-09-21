Израиль передал России данные о крушении Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщает армия Израиля.

Кроме того, израильтяне передали России информацию о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле".

Военные отметили, что необходимо и впредь координировать действия в Сирии, подчеркнув важность соблюдения интересов обоих государств.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, который принадлежит ПВО Сирии. В результате погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В это же время сирийские объекты в провинции Латакия атаковали четыре израильских F-16. По данным российского Минобороны, израильские летчики прикрывались самолетом Ил-20, тем самым подставив его под удар сирийской ПВО.

В оборонном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.

По словам президента Владимира Путина, Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии.

В Москву прибыл главком ВВС Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным предложил направить в Россию командующего израильскими ВВС Амикама Норкина для передачи всей информации по крушению Ил-20, которой обладает Израиль.

По его словам, это решение преследует двойную цель — продолжить защищать израильских граждан при сохранении сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов предоставить России всю информацию, касающуюся обстоятельств трагедии, и не намерен ничего скрывать.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и подчеркнул, что в момент инцидента израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны.

США готовы оказать помощь

Америка готова при необходимости оказать помощь в проведении поисковых работ в районе, где разбился самолет Ил-20, сообщили РИА Новости в пресс-службе шестого флота США.

По словам представителя пресс-службы, американские корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море.

Ранее Дональд Трамп назвал крушение российского самолета Ил-20 очень печальным инцидентом.

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