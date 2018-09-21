Израиль передал России данные о крушении Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщает армия Израиля.
Военные отметили, что необходимо и впредь координировать действия в Сирии, подчеркнув важность соблюдения интересов обоих государств.
Крушение Ил-20
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, который принадлежит ПВО Сирии. В результате погибли пятнадцать российских военнослужащих.
В это же время сирийские объекты в провинции Латакия атаковали четыре израильских F-16. По данным российского Минобороны, израильские летчики прикрывались самолетом Ил-20, тем самым подставив его под удар сирийской ПВО.
В оборонном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.
По словам президента Владимира Путина, Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии.
В Москву прибыл главком ВВС Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным предложил направить в Россию командующего израильскими ВВС Амикама Норкина для передачи всей информации по крушению Ил-20, которой обладает Израиль.
По его словам, это решение преследует двойную цель — продолжить защищать израильских граждан при сохранении сотрудничества между двумя странами.
Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и подчеркнул, что в момент инцидента израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны.
США готовы оказать помощь
Америка готова при необходимости оказать помощь в проведении поисковых работ в районе, где разбился самолет Ил-20, сообщили РИА Новости в пресс-службе шестого флота США.
По словам представителя пресс-службы, американские корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море.
Ранее Дональд Трамп назвал крушение российского самолета Ил-20 очень печальным инцидентом.
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