Главком ВВС Израиля передал России информацию о крушении Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет ил-20, говорится в заявлении представителя армии Израиля.
"Делегация Армии обороны Израиля, которую возглавил командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, провела несколько встреч с командующим ВВС РФ и высокопоставленными военными чиновниками РФ. В ходе встреч… израильские офицеры предоставили российской стороне сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский самолет", — говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус подтвердил РИА Новости, что Норкин находится в Москве, куда он вылетел в связи с гибелью российского Ил-20, сбитого ПВО Сирии при отражении израильского авианалета.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>