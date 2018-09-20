Главком ВВС Израиля передал России информацию о крушении Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет ил-20, говорится в заявлении представителя армии Израиля.

"Делегация Армии обороны Израиля, которую возглавил командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, провела несколько встреч с командующим ВВС РФ и высокопоставленными военными чиновниками РФ. В ходе встреч… израильские офицеры предоставили российской стороне сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский самолет", — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус подтвердил РИА Новости, что Норкин находится в Москве, куда он вылетел в связи с гибелью российского Ил-20, сбитого ПВО Сирии при отражении израильского авианалета.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.