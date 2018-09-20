Нетаньяху назвал цель визита главкома ВВС в Москву

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что направил командующего ВВС Израиля Амикама Норкина после инцидента с Ил-20 в Москву с целью сохранить сотрудничество с Россией и защитить израильских граждан.

"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", — говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном канцелярией.

Ранее официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус подтвердил РИА Новости, что Норкин находится в Москве, куда он вылетел в связи с гибелью российского Ил-20, сбитого ПВО Сирии при отражении израильского авианалета.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.