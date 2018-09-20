Сирийские правозащитники прокомментировали инцидент с Ил-20

БЕЙРУТ, 20 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Сирийская сеть по правам человека" (штаб-квартира в Дамаске) выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих в результате инцидента с самолетом в небе над Латакией, сообщил РИА Новости глава организации Ахмад Казем.

"Сирийская сеть по правам человека выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших на борту Ил-20, президенту Путину, народу России и всем русским друзьям работающих в Сирии",- написано в коммюнике, переданном агентству.

Согласно заявлению правозащитников, инцидент с Ил-20 необходимо считать военным преступлением, так как израильские самолеты воспользовались ситуацией и прикрылись российским самолетом при агрессии против гражданских лиц и объектов в Сирии.

"Мы осуждаем эту агрессию и считаем ее продолжением войны против Сирии и нарушением международного права и прав человека. Мы требуем международного прозрачного расследования с целью выявления истинных целей данного преступления и наказания виновных", — написано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.