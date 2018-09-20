Новые данные по катастрофе Ил-20 обнародуют в ближайшее время

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Новые данные по катастрофе российского военного самолета Ил-20 в Сирии ожидаются в ближайшее время, они будут обнародованы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

"В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков", — сказала Захарова на брифинге.

Она также от лица МИД РФ выразила соболезнования родным и близким погибших.

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