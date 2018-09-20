Минобороны опровергло версию о крушении Ил-20 из-за системы "свой-чужой"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы "свой-чужой".

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", — попросту дилетантские фантазии", — сказал он.

Конашенков уточнил, что система "свой-чужой" строго индивидуальна для каждого государства и на экспортируемые из России образцы вооружения не устанавливается.

Представитель военного ведомства пояснил, что система объединяет летательные аппараты и системы ПВО только российской принадлежности. Это относится и к поставленным в Сирию средствам противовоздушной обороны.

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", — подчеркнул представитель Минобороны.

Что произошло

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит у берегов Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По данным Минобороны, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

В Минобороны считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.

После инцидента президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые заметят все.

"Четкий сигнал Израилю"

Эксперт Кемер Касим прокомментировал слова российского лидера.

"Своим заявлением Путин направил Израилю четкий сигнал, смысл которого в том, что Россия обязательно ответит в случае повторения таких инцидентов, и ответ будет сильнее", — считает специалист.

При этом он добавил, что усиление присутствия военнослужащих заинтересованных государств в Сирии повышает вероятность подобных крушению инцидентов и может способствовать возникновению напряженности из-за столкновения интересов.

По его словам, стратегия и политическое видение ситуации в Сирии у России и Израиля не полностью совпадают, а потому подобные столкновения стран в арабской республике "естественны".

"Можно сказать, что это может привести к дипломатическому кризису между странами", — считает эксперт.

"Пока преждевременно предсказывать, как Россия и Израиль разрешат этот кризис путем переговоров, и до какой степени взаимопонимания дойдут. Судя по всему, заявления Израиля не смогли успокоить российскую сторону", — подчеркнул эксперт.

Он призвал подождать развития ситуации и оценить ее влияние на отношения стран.