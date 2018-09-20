МИД обвинил израильских летчиков в непрофессионализме при инциденте с Ил-20

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Трагедия со сбитым в Сирии российским военным самолетом Ил-20 потребует дополнительных расследований и объяснений со стороны Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

"Произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время", — сказала Захарова на брифинге.

"Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, вели себя по меньшей мере непрофессионально", — добавила она.