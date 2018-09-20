В Израиле пообещали не скрывать от России данные о крушении Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Израиль готов предоставить России всю имеющуюся информацию о гибели Ил-20 и не намерен ничего от нее скрывать, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.
"Мы сказали русским, что готовы предоставить всю информацию, все данные. Командующий ВВС направляется в Россию. Нам нечего здесь скрывать", — сказал министр в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
Израильтяне не признают своей вины в гибели Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Они оспаривают заявления Москвы, согласно которым израильские истребители-бомбардировщики F-16 использовали российский самолет разведки как прикрытие при очередном налете на Сирию и фактически подставили его под ответный огонь сирийской ПВО.
"Похоже, что в этом случае основной причиной (гибели Ил-20) стал избыток самоуверенности у сирийской армии", — сказал Либерман, вновь выразив соболезнования в связи с гибелью российских военных.
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