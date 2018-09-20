Либерман прокомментировал катастрофу Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал, что с пониманием относится к прозвучавшим из Москвы обвинениям в причастности к гибели российского Ил-20, но повторил, что ответственность за случившееся лежит на сирийских военных.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ситуацию с атакой турецкого истребителя на российский самолет нельзя сравнивать с нынешней трагедией с Ил-20 — к ней привела цепь трагических случайностей. При этом он заявил, что РФ после инцидента с Ил-20 обеспечит дополнительную безопасность военных в САР.

"Мы тоже выразили соболезнования в связи с гибелью 15 офицеров российской армии в этом самолете, сбитом сирийцами. Я разговаривал с российским министром обороны. Естественно, можно понять их настрой в это время", — сказал Либерман в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"Я согласен с тем, что… это была трагическая случайность, но за нее несет ответственность армия (президента Сирии Башара) Асада, — добавил министр.

В радиоинтервью Либерман повторил, что у Израиля нет иной альтернативы кроме, как продолжать операции в Сирии для противодействия военному присутствию там Ирана и переправке современных вооружений движению "Хезболлах" в Ливане.

"Мы будем делать все, все необходимое для обеспечения безопасности граждан Израиля", — сказал он.

Министр не стал отвечать на вопрос, как быть, если Россия в ответ на гибель Ил-20 скорректирует существующие договоренности о координации в Сирии и примет меры, ограничивающие свободу действий ВВС Израиля в небе этой страны.

В четверг в Москву направляется израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным с результатами собственного расследования трагического инцидента.

Армейское командование и политические власти Израиля ранее выразили соболезнования в связи с гибелью 15 российских военных, но возложили всю ответственность за случившееся на сирийские правительственные силы. В Тель-Авиве утверждают, что те открыли "массированный, беспорядочный и неприцельный огонь", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильским данным, в момент гибели Ил-20 "четверка" F-16 уже находилась в воздушном пространстве еврейского государства.