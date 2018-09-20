МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы "свой-чужой".
"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" — попросту дилетантские фантазии", – сказал он.
Система "свой-чужой" строго индивидуальна для каждого государства и на экспортируемые из России образцы вооружения не устанавливается, уточнил Конашенков. Это относится и к поставленным в Сирию системам ПВО.
Крушение Ил-20
Российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров 17 сентября, когда находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. В это же время четыре израильских самолета F-16 совершили налет на Латакию.
По данным Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
В российском военном ведомстве отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, потому что он заходил на посадку. Минобороны расценило действия Израиля как провокационные и враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.
Нетаньяху, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.
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