МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы "свой-чужой".

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" — попросту дилетантские фантазии", – сказал он.

Система "свой-чужой" строго индивидуальна для каждого государства и на экспортируемые из России образцы вооружения не устанавливается, уточнил Конашенков. Это относится и к поставленным в Сирию системам ПВО.

Крушение Ил-20

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", — подчеркнул представитель Минобороны.

Российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров 17 сентября, когда находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. В это же время четыре израильских самолета F-16 совершили налет на Латакию.

По данным Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В российском военном ведомстве отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, потому что он заходил на посадку. Минобороны расценило действия Израиля как провокационные и враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпримет ответные действия, которые "заметят все". В тот же день в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский лидер заявил, что операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, а в случае с Ил-20 не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

Нетаньяху, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.

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