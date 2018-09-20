ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 20 сен — РИА Новости. Российская военная полиция совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провела патрулирование освобожденных населенных пунктов региона Эль-Кунейтра и демилитаризованной зоны, обеспечив безопасность восстанавливающих провинцию рабочих, больниц, школ и пункта амнистирования боевиков.
Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Рафид, находящийся практически на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков, сотрудничавших с боевиками граждан, а также просто живших на подконтрольных им территориях.
"В этом районе мы обеспечили доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий. Наблюдаем за соблюдением договора в соответствии с резолюцией ООН по ограничению вооружения вблизи линии "Браво" со стороны Сирии. Тем самым, оказываем содействие органу ООН по наблюдению за примирением", — сказал он журналистам.
По его словам, патрули российской Военной полиции проверили все маршруты, на которых должны выполнять задачи силы ООН вдоль Голанских высот — от центральной части до южной части демилитаризованной зоны.
По его словам, после усилий России и Сирии и появления флага ООН мир окончательно закрепится в этих районах.
"Действия российской Военной полиции с российскими офицерами обеспечили стабильность в демилитаризованной зоне и возле нее, что дало возможность силам ООН начать процедуры по расширению или восстановлению своей зоны патрулирования в целях выполнения резолюции ООН 74-го года", — сказал Кураленко.
Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.
Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с начала войны провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование силы ООН провели самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской Военной полиции, из демилитаризованной зоны также изъяли все тяжелое вооружение, завезенное туда боевиками.
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