ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 20 сен — РИА Новости. Российская военная полиция совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провела патрулирование освобожденных населенных пунктов региона Эль-Кунейтра и демилитаризованной зоны, обеспечив безопасность восстанавливающих провинцию рабочих, больниц, школ и пункта амнистирования боевиков.

Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Рафид, находящийся практически на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков, сотрудничавших с боевиками граждан, а также просто живших на подконтрольных им территориях.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что патрулирование проводилось в южной части демилитаризованной зоны, был проверен маршрут до ее конца — населенного пункта Маария.

"В этом районе мы обеспечили доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий. Наблюдаем за соблюдением договора в соответствии с резолюцией ООН по ограничению вооружения вблизи линии "Браво" со стороны Сирии. Тем самым, оказываем содействие органу ООН по наблюдению за примирением", — сказал он журналистам.

По его словам, патрули российской Военной полиции проверили все маршруты, на которых должны выполнять задачи силы ООН вдоль Голанских высот — от центральной части до южной части демилитаризованной зоны.

"Мы уверены в том, что по следам российской Военной полиции пойдут патрули ООН. Соответственно, после выполнения определенных процедур. Более шести лет в этих районах не было сил ООН, и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии. Уверен, что наши действия обеспечат выполнение задач силами ООН в центральной части демилитаризованной зоны, также на ее южной оконечности. Можно сказать, что, выполняя задачи в населенном пункте Рафид, а также в населенных пунктах Адра, Маария, мы проложили дорогу силам ООН", — сказал генерал.

По его словам, после усилий России и Сирии и появления флага ООН мир окончательно закрепится в этих районах.

"Действия российской Военной полиции с российскими офицерами обеспечили стабильность в демилитаризованной зоне и возле нее, что дало возможность силам ООН начать процедуры по расширению или восстановлению своей зоны патрулирования в целях выполнения резолюции ООН 74-го года", — сказал Кураленко.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с начала войны провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование силы ООН провели самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской Военной полиции, из демилитаризованной зоны также изъяли все тяжелое вооружение, завезенное туда боевиками.