ВМС США готовы оказать помощь России в районе крушения Ил-20

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Военно-морские силы США готовы при необходимости оказать помощь России при проведении поисковых работ в районе крушения самолета Ил-20 в Средиземном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе 6-го флота США Кайле Рейнс.

Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что поисково-спасательная операция в районе крушения российского Ил-20 в Сирии продолжается.

"Нам известно о сообщениях о потере российского военного самолета. Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков", — сказал представитель пресс-службы 6-го флота США.

Он не уточнил, связывались ли с американской стороной российские военные в связи с инцидентом.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал произошедшее с российским самолетом Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

В Минобороны РФ после инцидента заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.

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