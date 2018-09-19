Израильский спутник опубликовал снимки последствий удара по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимки, демонстрирующие, по его словам, результаты израильского авианалета на Сирию, при отражении которого местная ПВО по ошибке сбила российский самолет-разведчик Ил-20.
На фотографиях из космоса, датированных 18 сентября, видно полностью разрушенное здание с указанием его габаритов — 155 на 35 метров — в окружении менее крупных построек без видимых повреждений.
Preliminary #BDA — the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 сентября 2018 г.
"Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии… полностью уничтожен", — говорится в пояснении к серии снимков, опубликованных израильской компанией в микроблоге Twitter.
Министерство обороны РФ обвиняет израильтян в том, что при атаке цели они прикрывались от сирийской ПВО российским Ил-20 и фактически подставили заходивший на посадку самолет под зенитную ракету С-200.
В четверг в Москву отправляется израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным с результатами собственного расследования трагического инцидента.
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