Израильский спутник опубликовал снимки последствий удара по Сирии

Фрагмент инфографики из официального заявления Министерства обороны РФ по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. Архивное фото

Фрагмент инфографики из официального заявления Министерства обороны РФ по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимки, демонстрирующие, по его словам, результаты израильского авианалета на Сирию, при отражении которого местная ПВО по ошибке сбила российский самолет-разведчик Ил-20.

На фотографиях из космоса, датированных 18 сентября, видно полностью разрушенное здание с указанием его габаритов — 155 на 35 метров — в окружении менее крупных построек без видимых повреждений.

​"Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии… полностью уничтожен", — говорится в пояснении к серии снимков, опубликованных израильской компанией в микроблоге Twitter.

Сами израильские военные утверждают, что объект, атакованный в понедельник вечером в провинции Латакия, принадлежал вооруженным силам Сирии. По их версии, там хранилось "оборудование для производства высокоточного и летального вооружения, подготовленное для переправки от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

Министерство обороны РФ обвиняет израильтян в том, что при атаке цели они прикрывались от сирийской ПВО российским Ил-20 и фактически подставили заходивший на посадку самолет под зенитную ракету С-200.

Армейское командование и политические власти Израиля выразили соболезнования в связи с гибелью 15 российских военных, но возложили всю ответственность за случившееся на сирийские правительственные силы. В Тель-Авиве утверждают, что те вели "массированный, беспорядочный и неприцельный огонь", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильской версии, в момент гибели Ил-20 "четверка" истребителей-бомбардировщиков F-16 уже находилась в воздушном пространстве еврейского государства.

В четверг в Москву отправляется израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным с результатами собственного расследования трагического инцидента.

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