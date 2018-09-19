Главком ВВС Израиля привезет в четверг в Россию информацию по Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным отправится в четверг в Москву с информацией об инциденте с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит ПВО Сирии при отражении израильского авианалета, сообщила армейская пресс-служба.
"Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая… основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля", — сказано в пресс-релизе.
"Помимо этого, они представят данные о продолжающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболлах" (в Ливане — ред.) и закрепиться в военном отношении в Сирии", — добавили военные.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии.
В Минобороны РФ после инцидента заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии, отметили в министерстве. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.
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