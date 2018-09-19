"Калашников" предложил способ усиления охраны российских баз в Сирии

Авиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Авиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" предложил оснастить российские военные базы в Сирии автоматизированными системами охраны, эта работа уже ведется, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Президентом еще раньше были даны указания усилить охрану наших баз "Хмеймим" и в Тартусе. В частности, концерном "Калашников" предложены технические решения: автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий и, насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется", — сказал Борисов журналистам.

Он подчеркнул, что вопросам безопасности Минобороны уделяет должное внимание.

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