Путин рассказал Меркель о российско-турецких договоренностях по Идлибу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал ее о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования. Президент России информировал о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики (Тайипом) Эрдоганом в Сочи 17 сентября", — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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