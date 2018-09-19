Советник Эрдогана оценил соглашение с Россией по Идлибу

АНТАКЬЯ, 19 сен — РИА Новости. Соглашение России и Турции по поводу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе является историческим и обещающим надежды на мир на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
"Соглашение, достигнутое РФ и Турцией по Идлибу, можно считать историческим, оно обещает мир в регионе и восстанавливает Сирию на основах мира в соответствии с правами человека", — заявил Актай.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ). Москва ранее заявляла, что террористы готовят в провинции провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация