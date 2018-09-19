Советник Эрдогана оценил соглашение с Россией по Идлибу

АНТАКЬЯ, 19 сен — РИА Новости. Соглашение России и Турции по поводу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе является историческим и обещающим надежды на мир на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Соглашение, достигнутое РФ и Турцией по Идлибу, можно считать историческим, оно обещает мир в регионе и восстанавливает Сирию на основах мира в соответствии с правами человека", — заявил Актай.

По его словам, благодаря соглашению Сирия "впервые приблизилась к миру за почти восемь лет войны".

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ). Москва ранее заявляла, что террористы готовят в провинции провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация